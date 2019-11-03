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Ингушские правоохранители поделились воспоминаниями об убитом борце с экстремизмом Эльджаркиевом

, 17:54 Видео 87

Ролик с теплыми словами в адрес главы Центра по противодействию экстремизму опубликовало МВД России.

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Фото, видео: МВД РФ

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 18

Ингушские полицейские рассказали о том, каким был убитый глава Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Ролик с теплыми словами в адрес погибшего коллеги опубликовало МВД России.

По словам его друзей и колллег, гибель Ибрагима Эльджаркиева стала трагедией для республики. Правоохранители пожелали сил и мужества его близким, и заверили, что преступники будут найдены и получат наказание, которое заслуживают.

«Руководство и личный состав МВД России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Ибрагима Абдул-Назировича, который посвятил свою жизнь служению закону, был непримиримым борцом с преступностью и терроризмом», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве также вспоминают погибшего брата главы центра «Э» Ахмеда Эльджаркиева, который работал нейрохирургом в Пироговской больнице в столице. В лечебное учреждение с самого утра несут цветы.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Центра по противодействию экстремизму и его брат были убиты во дворе одного из домов в Москве 2 ноября. Киллер почти в упор расстрелял мужчин и скрылся. К поиску преступников подключился Центральный аппарат СК России.

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