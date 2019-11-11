Три голливудских горе-отца

Поклонницы мечтают родить от них детей. Но в жизни знаменитые артисты порой оказываются не такими идеальными людьми, как может показаться на первый взгляд. Кого из голливудских актеров не назовешь образцовым папой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Для Тома Круза «миссия невыполнима» — это поздравить лично свою дочь Сури с днем рождения. Хотя, когда ребенок только появился на свет, он лично присутствовал на родах. По словам медперсонала, Том собственными зубами перекусил пуповину и заявил, что это принесет новорожденной счастье. В своих интервью звезда с восхищением говорил о Сури.

Однако после развода с Кэти Холмс в 2012 году чувства Круза к дочери охладели. Он перестал видеться с ребенком. А деньги на ее содержание Круз согласился выплачивать только в том случае, если бывшая супруга будет соблюдать целый ряд требований. Например, в течение пяти лет Холмс не могла появляться на публике с мужчинами. Также Кэти запрещено озвучивать настоящую причину их расставания с Томом. За это Круз до совершеннолетия ребенка будет ежегодно переводить на счет 400 тысяч долларов.

В жизни Эдди Мерфи тоже пропускал важные даты своих детей. Их у 58-летнего комика десять. Больше всего отцовским вниманием была обделена его дочь Энджел Айрис. Солистка группы Spice Girls Мелани Браун родила девочку в 2007 году уже после того, как они с Мерфи расстались. Долгое время актер в интервью отрицал свое родство с ребенком.

Мерфи был уверен: Мэл Би обманула его и забеременела только для того, чтобы получить деньги. Это заявление оскорбило певицу.

«И даже когда тест был готов, ничего не последовало. Мне это казалось ужасным, после всего этого — ничего! Это неприемлемо», — делится переживаниями певица Мелани Браун.

В прессе писали, что певица потребовала у актера дом за девять миллионов долларов плюс ежемесячное пособие до совершеннолетия дочери. В таком случае она обещала не рассказывать о существовании Энджел. Мерфи не пошел на эти условия. И после результатов ДНК-экспертизы девочку признал. По сообщениям СМИ, Эдди долгое время не уделял ей никакого внимания.

Настоящий сын Джеки Чана давно вырос. Джейси Чану уже 36 лет. Отношения между ними всегда были непростыми. В своих мемуарах актер признался, что не раз поднимал руку на мальчика.

У Чана также есть внебрачная дочь Этте. Ее мать — победительница конкурса «Мисс Азия». 20 лет назад актер состоял с ней в отношениях. Джеки даже на три месяца ушел из семьи. Когда выяснилось, что модель родила от него ребенка, Чан потребовал провести тест ДНК. Это так обидело мать девочки, что долгое время она запрещала ей общаться со своим знаменитым отцом. И даже когда Этта выросла и стала гостить у папы, она признавалась: не чувствует близости с Чаном.

Когда пару лет назад Этта публично призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, мать выгнала ее из дома. Тогда девушка обратилась за поддержкой к Джеки Чану, но он не принял дочь. В итоге ей пришлось какое-то время бродяжничать. А после того, как старший сын звезды попал в тюрьму за употребление и хранение наркотиков, Джеки решил лишить наследства обоих детей.

Некоторые артисты считают, что каким бы известным не был актер, он должен в полной мере отвечать за своего ребенка.

«Если это твой ребенок, ты обязан быть его родителем. Иначе ты нехороший человек», — утверждает певец Эмин.

«Это настолько бредово отказываться от своих детей! Ради чего еще жить? Ты идешь к этому всю жизнь, ты же должен передать свой талант кому-то. Если у тебя есть своя кровь, то гордись этим!» — уверена певица Катя Лель.

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