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Экс-король Малайзии не признал сына Воеводиной своим

, 11:40 82

Мухаммад V заявил, что фотографии ребенка не доказывают его биологическое отцовство.

Фото: Instagram @rihanapetra

Бывший король Малайзии Мухаммад V отказался назваться отцом ребенка его экс-супруги Оксаны Воеводиной, сообщает Daily Mail. В начале ноября обладательница титула «Мисс Москва — 2015» опубликовала в соцсетях фотографии сына Леона. Модель утверждает, что мальчик появился на свет в браке с Мухаммадом V, и никто кроме последнего не может быть его родителем. На это намекает и азиатская внешность малыша.

Сам султан Келантана утверждает, что фото не доказывают биологического отцовства. По его словам, Воеводина родила наследника от другого азиата и теперь использует ребенка в попытке выиграть бракоразводный процесс. По данным британских СМИ, она запросила у монарха квартиру в Москве стоимостью 96,2 миллиона рублей, дом в Лондоне за 641,7 миллиона рублей и 1,9 миллиона рублей в месяц на содержание общего сына.

Бывший правитель Малайзии отказался выполнить условия Воеводиной. Модель, в свою очередь, решила установить отцовство Леона через суд. Султану предстоит сдать анализ ДНК. Если он не явится на слушание или откажется от тестирования, суд автоматически признает его отцовство.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Мисс Москва» развелась с экс-королем Малайзии из-за его измен.

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