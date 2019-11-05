Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Директор Борисоглебского мясокомбината Вячеслав Очнев застрелил своего водителя на охоте. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел неподалеку от трассы Курск-Саратов в Грибановском районе Воронежской области.

По некоторым данным, 66-летний Вячеслав Очнев пристреливал ружье. В этот момент, по невыясненным пока причинам, шальная пуля попала в голову 43-летнего водителя.

voronezh.sledcom.ru

В региональном СК отметили, что подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства «роковой» охоты — случайность или умышленные действия.

voronezh.sledcom.ru

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказали в СК РФ о подозреваемом в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.