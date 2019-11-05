Выпил настойки и услышал голоса: СК РФ о подозреваемом в убийстве в детском саду

Обвиняемому в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре Денису Поздееву слышатся голоса. 36-летний мужчина после задержания постоянно говорил следователям про сатану и жертвоприношение, сообщает региональный СК.

В настоящий момент следствием установлено, что злоумышленник ранее не был судим и наблюдался у нарколога из-за алкоголизма. Денис Поздеев жил один. Его соседи отмечают, что мужчина практически ни с кем не общался, был молчаливым и скрытным.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Светлана Тарнаева отметила, что обвиняемый после задержания постоянно говорил следователям про сатану и жертвоприношения.

«Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. Утром почувствовал себя плохо, выпил бутылку настойки валерьянки. После этого услышал голоса и пошел в детский сад, последующие события помнит отрывочно», — сказала Светлана Тарнаева.

Представитель СК добавила, что Денис Поздеев будет подвергнут стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признал вину.