Солистка группы IOWA заинтриговала поклонников «космическим» образом

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова предстала в неожиданном для поклонников образе. Певица снялась практически обнаженной в прозрачном костюме из материала, похожего на целлофан, вышитых перчатках и с замысловатой прической с мелкими белыми цветами в волосах и на лице. Со своими подписчиками в Instagram артистка поделилась своими страхами, которые одолевают ее перед выходом нового альбома.

«Я так сильно чувствую перемены! Немного страшно и одновременно захватывает дух. Мне сразу и грустно, и радостно. Кажется, что все плохо и в то же время передо мной открытый космос, и нужно просто сделать шаг!» — написала Екатерина.

Instagram @katya_iowa

По ее словам, выход каждого альбома для нее — прыжок в неизвестность и она не может понять снимает она с себя старую кожу или надевает новую, больно ей или хорошо.

Коллеги по цеху поспешили поддержать и успокоить взволнованную Иванчикову.

«Мой космический музыкальный друг. Я чувствую тебя сердцем. Все так как надо, поверь. Ты правильно делаешь», — написала Рита Дакота.

«Ты волшебная девочка️. Ничего не бойся», — подбодрила певица Нюша.

Поклонники тоже постарались придать любимой артистке уверенности в себе.

«Катя, какая нежность в тебе!»

«Супер преображение!»

«Какая красивая!»

«Божественна!»

«Летай! Дыши! Все получится!» — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Антикиллера» Любовь Толкалина выложила в сеть фото, на котором запечатлена в абсолютно прозрачном платье.