Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным

Некоторые древние поверья гласят — високосный год приносит людям лишь потери, неудачи и разрушения. Однако уже первые прогнозы «звездных прорицателей» на 2020 год говорят о том, что трем знакам зодиака предстоящий период подарит множество шансов, радости и судьбоносных перемен. Астролог Павел Глоба назвал счастливчиков будущего сезона, пишет портал «Экспресс-Новости».

Овен

В начале года Овны будут полны энергии и жажды новых начинаний. Все идеи с легкостью будут воплощаться в реальность. С многозадачностью и строгими временными рамками представители этого знака зодиака также успешно справятся. 2020 год ознаменуется для Овнов множеством судьбоносных встреч и знакомств. Некоторые связи перерастут в многолетнюю крепкую дружбу, а романтические отношения с противоположным полом — в семью. Павел Глоба советует не сидеть дома в одиночестве, а как можно больше времени проводить в общественных местах. Посещайте выставки, театры, лекции и другие развлекательно-просвещающие мероприятия, где сможете обзавестись приятелями и сподвижниками.

Лев

Для Львов 2020 год будет богат на заграничные поездки или путешествия внутри страны. Представители этого знака будут наполнены новыми эмоциями и жизненным опытом. Некоторые уедут за рубеж на длительное время — получать образование или работать. Переезд поможет взглянуть на окружающий мир новым свежим взглядом. Павел Глоба утверждает, что Львов в следующем году ожидают повышение и крупные финансовые поступления. Однако не стоит считать, что все это появится по волшебству — нужно усердно трудиться. В отношениях с противоположным полом звезды также сулят успех. Лев встретит половинку, которая принесет в его жизнь множество ярких красок.

Козерог

Козерог в предстоящем году посвятит себя всестороннему развитию. Представителей знака ожидает воплощение крупных проектов, и получение не менее крупных дивидендов. В связи с материальной стабильностью, Козероги могут позволить себе приобретение недвижимости или автомобиля. Астролог советует не забывать о близких родственниках и товарищах. Если вы уделите им должное внимание в нынешнем году — 2020-й ознаменуется для вас ощущением полнейшего счастья в личной жизни.

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