Более 60 сотрудников «Ленты» отравились едой из рабочей столовой

В Петербурге — очередное массовое отравление работников торговли. На этот раз под удар попал центральный офис гипермаркетов «Лента».

С симптомами кишечной инфекции к медикам обратились 60 его сотрудников, 11 из них госпитализировали. Все они посещали рабочую столовую.

Руководство компании предполагает, что причиной отравления стала курица. Поставляли ее исключительно в офис. На прилавки магазинов эта продукция не попала, так что здоровье покупателей вне опасности.

Гипермаркет приостановил сотрудничество с поставщиком и ожидает результатов лабораторных исследований.