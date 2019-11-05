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  4. Более 60 сотрудников «Ленты» отравились едой из рабочей столовой

Более 60 сотрудников «Ленты» отравились едой из рабочей столовой

, 17:00 Эфирная новость 66

Одиннадцать человек было госпитализировано.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru

В Петербурге — очередное массовое отравление работников торговли. На этот раз под удар попал центральный офис гипермаркетов «Лента».

С симптомами кишечной инфекции к медикам обратились 60 его сотрудников, 11 из них госпитализировали. Все они посещали рабочую столовую.

Руководство компании предполагает, что причиной отравления стала курица. Поставляли ее исключительно в офис. На прилавки магазинов эта продукция не попала, так что здоровье покупателей вне опасности.

Гипермаркет приостановил сотрудничество с поставщиком и ожидает результатов лабораторных исследований.

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