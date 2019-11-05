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  4. Черный кот прервал матч по американскому футболу — видео

Черный кот прервал матч по американскому футболу — видео

, 17:06 Видео 61

Животное стало героем интернета и получило от болельщиков звание лучшего игрока.

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Фото, видео: REUTERS, Twitter @Giants

Во время матча по американскому футболу в Нью-Йорке на поле появился черный кот, пишет интернет-газета «Ридус». Забавный случай произошел 4 ноября на стадионе MetLife. В тот вечер проходила игра чемпионата НФЛ между командами New York Giants («Нью-Йоркские Гиганты») и Dallas Cowboys («Даласские Ковбои»).

Животное выскочило на газон во второй четверти игры в разгар натиска хозяев поля на ворота «ковбоев». Арбитр Клей Мартин объявил перерыв. Сотрудники стадиона вместе с нацгвардией штата погнались за пушистым хулиганом, но не догнали.

Комментаторы матча не смогли сдержать смеха в прямом эфире. Описывая поведение кота, они вспомнили о недавно прошедшем Хэллоуине и поговорили о суеверии — не сулит ли появление черного гостя поражение гостям из Далласа.

В результате усатый «болельщик» под гул восторженной публики пробежал почти через все поле и покинул стадион. А «ковбои» победили в матче счетом 37:18.

Откуда взялся незваный любитель футбола, установить не удалось. По слухам, это бродячий кот, который живет под трибунами.

Видеозапись забавного фрагмента матча менее чем за сутки набрала больше 250 тысяч просмотров на YouTube. Болельщики присвоили коту звание лучшего игрока.

Ранее 5-tv.ru писал, что отлынивающая от тренировок толстая кошка покорила интернет.

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