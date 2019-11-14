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Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»

, 6:30 | Светлана Шевченко Фото 39 861

Сбросить 12 килограммов за полгода телеведущей помогла специальная низкоуглеводная диета.

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Фото, видео: Instagram @strizhenovae

Екатерина Стриженова удивила поклонников, выложив в Instagram снимок, на котором выглядит еще стройнее, чем была до этого. Фото сделано в Италии, а телеведущая демонстрирует на нем яркий спортивный костюм цвета фуксии.

«Энергия цвета!» — подписала Стриженова фотографию.

Instagram @strizhenovae

Поклонники пришли в восторг от того, как молодо выглядит 51-летняя Екатерина, и какой стройной она стала.

«Аааа! Какая худышка стала!»

«Ух! Какая стройная!»

«Прекрасная супер фигурка! Красивая, шикарная женщина».

«С каждым днем все моложе и стройнее! Прям история Бенджамина Баттона!»

«Такая худуля!»

«Катерина, вы так постройнели», — восхищаются фанаты.

На просьбу одной из подписчиц поделиться секретом похудения Стриженова ответила, что использовала специальную низкоуглеводную диету.

«Полгода на кетодиете сбросила 12 килограммов, и теперь стараюсь держать результат. А семь килограммов сбросить за месяц реально только с помощью спецтаблеток, которые гасят аппетит. Но я вам не советую, они вредные. Но чем больше у вас лишнего, тем легче уходят килограммы!» — написала телеведущая.

При этом она добавила, что кетодиета тоже не безопасна, поэтому использовала ее лишь временно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ролик с годовалым внуком Екатерины Стриженовой в костюме авокадо буквально взорвал соцсети.

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