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  4. «Мэрилин Монро отдыхает»: Актер Жижикин насмешил поклонников пикантным фото

«Мэрилин Монро отдыхает»: Актер Жижикин насмешил поклонников пикантным фото

, 19:30 Фото 14

На снимке — ветер задрал юбку забирающейся в вертолет девушке, которая не любит носить нижнее белье.

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Фото, видео: Instagram @igorjijikine

Звезда сериала «Мажор» Игорь Жижикин насмешил своих подписчиков в Instagram пикантным фото. На снимке — мужчина подсаживает девушку в вертолет. Кадр сделан в тот момент, когда порыв ветра подхватил широкую легкую юбку, под которой не оказалось никакого белья.

«Туда и обратно, по-быстрому», — подписал колоритную картинку 54-летний актер.

Instagram @igorjijikine

Пользователи соцсетей оценили шутку Жижикина и с энтузиазмом принялись строить свои версии происходящего на фотографии.

«Это ж какая турбулентность, что трусы сдуло!»

«Начало полета многообещающее…»

«Это чтоб трусы от страха не испачкать».

«Мэрилин Монро отдыхает…» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале вокруг сексуальных забав бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

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