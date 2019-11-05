«Мэрилин Монро отдыхает»: Актер Жижикин насмешил поклонников пикантным фото

Звезда сериала «Мажор» Игорь Жижикин насмешил своих подписчиков в Instagram пикантным фото. На снимке — мужчина подсаживает девушку в вертолет. Кадр сделан в тот момент, когда порыв ветра подхватил широкую легкую юбку, под которой не оказалось никакого белья.

«Туда и обратно, по-быстрому», — подписал колоритную картинку 54-летний актер.

Instagram @igorjijikine

Пользователи соцсетей оценили шутку Жижикина и с энтузиазмом принялись строить свои версии происходящего на фотографии.

«Это ж какая турбулентность, что трусы сдуло!»

«Начало полета многообещающее…»

«Это чтоб трусы от страха не испачкать».

«Мэрилин Монро отдыхает…» — пишут комментаторы.

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