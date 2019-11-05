«Мэрилин Монро отдыхает»: Актер Жижикин насмешил поклонников пикантным фото

Звезда сериала «Мажор» Игорь Жижикин насмешил своих подписчиков в Instagram пикантным фото. На снимке — мужчина подсаживает девушку в вертолет. Кадр сделан в тот момент, когда порыв ветра подхватил широкую легкую юбку, под которой не оказалось никакого белья.
«Туда и обратно, по-быстрому», — подписал колоритную картинку 54-летний актер.
Пользователи соцсетей оценили шутку Жижикина и с энтузиазмом принялись строить свои версии происходящего на фотографии.
«Это ж какая турбулентность, что трусы сдуло!»
«Начало полета многообещающее…»
«Это чтоб трусы от страха не испачкать».
«Мэрилин Монро отдыхает…» — пишут комментаторы.
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