Гуляющий без присмотра питбуль разорвал руку жительнице Новосибирска

Питбуль, гулявший без присмотра и без намордника разорвал руку жительнице Новосибирска, которая выгуливала во дворе щенка. Нападение зафиксировала камера наблюдения. Видео сражения людей с агрессивным животным выложил в сеть интернет-портал «Новости Новосибирска».

К слову, питбуль входит в список потенциально опасных пород собак. Но пока их еще можно выгуливать без намордника.

Пострадавшая рассказала, что бойцовский пес гулял без хозяев, и отбиваться от него пришлось около десяти минут вместе подоспевшими на помощь прохожими, а потом и хозяйки.

«В итоге получены рваные раны правой руки, гематомы на спине и левой ноге. Заявление в первое отделение полиции было подано», — сообщила женщина.

Происшествие бурно обсуждают пользователи соцсети. Они возмущены, что самый популярный ответ собаководов, не стесняющих своего питомца намордником: «она не кусается, это вы сами провоцируете».

«Надеюсь у потерпевших хватит сил довести все до суда и наказать за халатность».

«Нравятся такие собаки, тогда держите их в клетке, гуляйте с ними как с оружием».

«При нападении судить, как за вооруженное нападение на человека», — приводит комментарии людей KP.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июле этого года правительство РФ утвердило список из 12 потенциально опасных пород собак. С 1 января 2020 года выгуливать таких животных без намордника и поводка будет запрещено.