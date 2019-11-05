«Светлана Сергеевна, почему?» Лобода с полуобнаженной грудью смутила фанатов

Светлана Лобода порадовала подписчиков шансом увидеть «закулисье». Певица опубликовала в Instagram кадры, на которых готовится к предстоящему выступлению. В откровенном наряде поп-дива распевалась у зеркала и репетировала танцевальную составляющую концертного номера. Для шоу звезда нарядилась в черные блестящие леггинсы, красный «гусарский» мундир с золотыми эполетами и ультра откровенную майку, практически оголившую грудь.

«Обычный вечерок», — иронично подписала пост знаменитость.

Провокационный наряд и безудержная атмосфера секса на видео привели фанатов в экстаз. Каких только лестных и восторженных комментариев не оставили Светлане Лободе поклонники.

«Наряд — отпад!»

«Бомба!»

«Шикарная!» — написали фолловеры.

Однако некоторым юзерам жаркие танцы Светланы Лободы показались чересчур откровенными. Да и наряд поп-дивы с полуобнаженной грудью смутил пользователей соцсети.

«Никак не пойму, почему Светлана Сергеевна все время открывает грудь? Это ведь уже никого не удивит. Просто не пойму, хоть убейте»;

«А грудь так не вывалится? Или приклеена?» — поинтересовались злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода вышла на сцену в платье с крайне глубоким декольте.