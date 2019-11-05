«Легкая неадекватность»: Зрительница поделилась впечатлением от концерта МакSим

Жительница Кирова Анна поделилась с 5-tv.ru впечатлениями от концерта певицы МакSим в Казани, которое вызвала столько домыслов и пересудов в соцсетях.

Видевшие выступление интернет-пользователи писали, что разочарованы и утверждали, что артистка была неадекватна. По словам Анны, она ездила в столицу Татарстана на выходные и на концерт попала, «чтобы как-то разнообразить досуг». Особых ожиданий от мероприятия у нее не было, а потому разочарования не возникло. Однако девушке показалось, что с МакSим действительно что-то было не так.

«Она себя очень странно вела, как-то себя странно держала, очень скованные движения, заторможенные. Такое было ощущение, что она все-таки чем-то болеет или себя очень плохо чувствует. Какая-то была легкая неадекватность», — рассказала Анна.

Вернувшись домой, она обсудила увиденное со знакомыми, которые рассказали, что на День города в Кирове певица тоже вела себя странно.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с PR-директором певицы МакSим Маргаритой Соколовой, которая отрицала, что с артисткой что-то не так и объясняла слухи чьими-то злобными происками.