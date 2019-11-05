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Директор певицы МакSим прокомментировала обвинения в неадекватном поведении

, 16:32 Эксклюзивное интервью 29

После концерта в Казани на певицу посыпалась критика недовольных ее выступлением зрителей.

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Фото, видео: Instagram @maksimartist, 5-tv.ru

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова прокомментировала прокатившуюся по интернету волну публикаций, в которых утверждалось, что артистка вела себя неадекватно на концерте в своем родном городе Казани.

«Начнем с того, что ничего не произошло. Почему-то СМИ уцепились за аккаунт какой-то девочки, которая вообще не фанатка наша совсем, которой видимо что-то не понравилось, она какой-то негативный отзыв сделала, все уцепились именно за нее и понеслось. И все начали друг у друга переписывать, перекладывать это, интерпретировать как-то по-своему», — сказала Соколова в телефонном интервью 5-tv.ru.

Она отметила, что пишут все одно и тоже, и никто даже не пытается разобраться, в чем дело. А между МакSим получила после концерта в Казани огромное количество восторженных отзывов с благодарностями от публики.

«Певица сейчас интересная, вокруг нее много движений, и вот, пожалуйста, только выпустили новый трек, с очень большим успехом он зашел, хорошие очень отзывы, полностью положительные, и тут надо было кому-то что-то как-то раз — и развернуть», — заключила Маргарита Соколова.

Как ранее писал 5-tv.ru, это не первый раз, когда на МакSим обрушивается зрительская критика после концерта. Весной этого года после ее выступления в башкирском Стерлитамаке публика жаловалась, что артистка выглядела неопрятно и была пьяна.

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