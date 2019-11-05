  1. Пятый канал
  4. Путин раскритиковал министра науки и высшего образования из-за бюджетных мест

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования из-за бюджетных мест

, 22:13 Видео 64

Российский лидер посоветовал Михаилу Котюкову «навести порядок и посмотреть, что реально в жизни происходит».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

На заседании по русскому языку президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за недостаточное количество бюджетных мест на магистратуре филфака.

Согласно министерскому приказу, за счет государства при наборе абитуриентов в магистратуру должны обучаться не менее 12 человек. Однако выяснилось — в Воронежском государственном университете на филологическом факультете магистрантам дается лишь шесть бюджетных мест.

«Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?» — задал вопрос лидер России министру высшего образования.

Михаил Котюков попытался объяснить недостаток мест тем, что согласно статистическим данным за счет средств из государственного бюджета проходят обучение порядка 40% поступающих. Такие цифры учитываются при контрольном распределении мест.

«Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо. Значит, нужны какие-то коррективы в ваши правила», — заявил в ответ президент России.

Владимир Путин поручил министру Котюкову следовать собственным правилам и «навести порядок и посмотреть, что реально в жизни происходит».

«Если уж вы ввели правила, согласно которым группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, ну тогда дайте им 12 бюджетных мест», — сказал глава российского государства.

Президент РФ объяснил, что нельзя надеяться на то, что еще шесть человек придут обучаться за свой счет. Ведь филология, по его словам, «не модная какая-то специальность, которая доходы какие-то приносит, не „нефть и газ“».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил о воюющих против русского языка «пещерных русофобах».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

22:42
Путин объяснил смысл замены «Википедии» российской энциклопедией
22:27
«Шедевры ювелирного искусства»: историк моды о драгоценностях Зыкиной, выставленных на аукцион
22:13
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования из-за бюджетных мест
21:59
«В шоке просто!» Анна Хилькевич напугала детей подписчиков жуткими масками
21:45
Дело антикваров: в Петербурге прошли громкие задержания среди таможенников
21:33
Экстрасенс: у экс-жены Джонни Деппа «маниакальное стремление к наживе»

Сейчас читают

Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев