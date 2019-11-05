Путин раскритиковал министра науки и высшего образования из-за бюджетных мест

На заседании по русскому языку президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за недостаточное количество бюджетных мест на магистратуре филфака.

Согласно министерскому приказу, за счет государства при наборе абитуриентов в магистратуру должны обучаться не менее 12 человек. Однако выяснилось — в Воронежском государственном университете на филологическом факультете магистрантам дается лишь шесть бюджетных мест.

«Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?» — задал вопрос лидер России министру высшего образования.

Михаил Котюков попытался объяснить недостаток мест тем, что согласно статистическим данным за счет средств из государственного бюджета проходят обучение порядка 40% поступающих. Такие цифры учитываются при контрольном распределении мест.

«Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо. Значит, нужны какие-то коррективы в ваши правила», — заявил в ответ президент России.

Владимир Путин поручил министру Котюкову следовать собственным правилам и «навести порядок и посмотреть, что реально в жизни происходит».

«Если уж вы ввели правила, согласно которым группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, ну тогда дайте им 12 бюджетных мест», — сказал глава российского государства.

Президент РФ объяснил, что нельзя надеяться на то, что еще шесть человек придут обучаться за свой счет. Ведь филология, по его словам, «не модная какая-то специальность, которая доходы какие-то приносит, не „нефть и газ“».

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