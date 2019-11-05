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  4. Путин объяснил смысл замены «Википедии» российской энциклопедией

Путин объяснил смысл замены «Википедии» российской энциклопедией

, 22:42 12

Отечественный электронный ресурс будет служить для граждан источником достоверной информации, считает президент.

Фото: www.globallookpress.com © Christoph Hardt, via www.imago-i

Электронная версия «Большой Российской энциклопедии» будет предоставлять гражданам достоверную информацию, в отличие от «Википедии». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Заявление глава государства сделал на заседании Совета по русскому языку. Свою точку зрения он высказал, комментируя высказывание о склонности школьников получать информацию из непроверенных источников информации, одним из которых является «Википедия». Путин сказал, что ресурс лучше заменить российским аналогом.

«Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — цитирует его «Экономика сегодня».

Кроме этого, президент высказался в поддержку формирования единого перечня словарей для школьников.

Этим летом 5-tv.ru писал, что инициатива создания конкурента «Википедии» исходит из Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Деньги на создание ресурса будут выделены из федерального бюджета.

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