  1. Пятый канал
  4. «Образ нашей семьи портится»: сестра Пьехи рассказала о скандале с отцом певца

«Образ нашей семьи портится»: сестра Пьехи рассказала о скандале с отцом певца

, 5:51 66

Певец помогает живущему в Вильнюсе отцу деньгами, но тот все равно ведет себя необычно из-за «своеобразного диагноза», рассказала сестра Стаса Пьехи.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Новости о том, что отец певца Стаса Пьехи едва сводит концы с концами, не вполне соответствуют действительности и вредят образу семьи. Об этом сообщила младшая сестра музыканта Эрика Быстрова.

Она рассказала, что отец Стаса — Пятрас Герулис — не живет в нищете. Он получает от сына денежные переводы, на которые можно жить нормально. Однако мужчина не всегда ведет себя подобающе из-за душевного заболевания.

«Сколько бы ему денег ни давали, он распоряжается ими в соответствии со своим состоянием. <…> Пятрас — очень своеобразный человек со своеобразным диагнозом», — заявила она в интервью «МК».

Сестра Пьехи добавила, что певец поддерживает отца больше десяти лет. Они контактируют, однако их отношения нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. По ее словам, последние новости о Пятрасе повредили образу семьи.

«Огромная волна негатива на нашу маму свалилась. Но на самом деле помогать отцу Стаса — это ее инициатива <…>. Поэтому Стас и не любит об этом рассказывать: все всегда переиначивают, от этого образ нашей семьи портится», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru писал о сообщениях, будто отец Стаса Пьехи живет в нищете и питается в столовой для бродяг. Утверждалось, что тот обитает в полном одиночестве в панельной пятиэтажке на окраине Вильнюса.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

6:08
Убийца и вор сбежали из психбольницы в Чите
5:51
«Образ нашей семьи портится»: сестра Пьехи рассказала о скандале с отцом певца
5:23
Стало известно, сколько звезды заработают на новогодних корпоративах 2020 года
5:02
Фронтовик снова оставил свой автограф на «Рейхстаге» спустя почти 75 лет
4:33
Стриптиз и голые селфи: Тодоренко раскрыла секреты интимной жизни с Топаловым
4:06
Видео: Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка и ликера

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев