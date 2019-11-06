«Образ нашей семьи портится»: сестра Пьехи рассказала о скандале с отцом певца

Новости о том, что отец певца Стаса Пьехи едва сводит концы с концами, не вполне соответствуют действительности и вредят образу семьи. Об этом сообщила младшая сестра музыканта Эрика Быстрова.

Она рассказала, что отец Стаса — Пятрас Герулис — не живет в нищете. Он получает от сына денежные переводы, на которые можно жить нормально. Однако мужчина не всегда ведет себя подобающе из-за душевного заболевания.

«Сколько бы ему денег ни давали, он распоряжается ими в соответствии со своим состоянием. <…> Пятрас — очень своеобразный человек со своеобразным диагнозом», — заявила она в интервью «МК».

Сестра Пьехи добавила, что певец поддерживает отца больше десяти лет. Они контактируют, однако их отношения нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. По ее словам, последние новости о Пятрасе повредили образу семьи.

«Огромная волна негатива на нашу маму свалилась. Но на самом деле помогать отцу Стаса — это ее инициатива <…>. Поэтому Стас и не любит об этом рассказывать: все всегда переиначивают, от этого образ нашей семьи портится», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru писал о сообщениях, будто отец Стаса Пьехи живет в нищете и питается в столовой для бродяг. Утверждалось, что тот обитает в полном одиночестве в панельной пятиэтажке на окраине Вильнюса.