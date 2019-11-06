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Военный эксперт назвал причину перестрелки на таджико-узбекской границе

, 11:54 Фото 194

Виктор Мураховский отметил, что атака вооруженных бандитов не имеет отношения к России.

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Фото, видео: МВД Республики Таджикистан

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с URA.RU прокомментировал атаку вооруженных бандитов на заставу «Ишкобод» на таджико-узбекской границе. По мнению специалиста, ночная вылазка боевиков не что иное, как следствие продолжающегося вялотекущего конфликта между Таджикистаном и Узбекистаном.

Виктор Мураховский считает, что инцидент носил разовый характер и ни коим образом не имеет отношения к России.

«Это ведь давнее противостояние в этом районе — у сторон есть многолетние территориальные и национальные претензии друг к другу. Россия здесь вообще ни при чем, ее этот конфликт никак не касается, тем более с военной точки зрения», — подчеркнул Виктор Мураховский.

Эксперт отметил, что негативного развития событий на границе двух стран ожидать не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженная банда из 20 человек в масках атаковала пограничную заставу «Ишкобод» на таджико-узбекской границе в районе Рудаки. В результате проведенных контрмер, пятнадцать бандитов были окружены и ликвидированы. Еще пятерых задержали силовики. В ходе операции погибли солдат пограничных войск и сотрудник МВД Таджикистана. Ведется расследование.

В Комитете национальной безопасности Таджикистана заявили о том, что на погранзаставу «Ишкобод» напали боевики Исламского государства*, проникшие на территорию страны с северо-востока Афганистана. Оставшиеся в живых террористы на допросе рассказали, что погранзастава «Ишкобод» являлась для них «наиболее удобным местом».

* — запрещена в РФ.

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