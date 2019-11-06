Уволен замглавы Минприроды, курировавший мусорную реформу

Заместитель руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Владимир Логинов освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Как отмечается в документе, Владимир Логинов покинул свой пост по собственному желанию. Министерство уже направило в правительство предложение по кандидатуре на освободившуюся должность, однако имя возможного претендента на пост заместителя главы ведомства пока не называется. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Владимир Логинов был назначен заместителем руководителя Минприроды в 2018 году. Он контролировал деятельность департаментов по охране окружающей среды, а также по отходам производства и потребления. В том числе, замминистра курировал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала 1 января.

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