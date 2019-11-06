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Уволен замглавы Минприроды, курировавший мусорную реформу

, 14:34 Видео 149

На сайте правительства РФ сообщается, что от должности освобожден Владимир Логинов.

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Фото, видео: mnr.gov.ru, www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Заместитель руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Владимир Логинов освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Как отмечается в документе, Владимир Логинов покинул свой пост по собственному желанию. Министерство уже направило в правительство предложение по кандидатуре на освободившуюся должность, однако имя возможного претендента на пост заместителя главы ведомства пока не называется. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Владимир Логинов был назначен заместителем руководителя Минприроды в 2018 году. Он контролировал деятельность департаментов по охране окружающей среды, а также по отходам производства и потребления. В том числе, замминистра курировал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала 1 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель руководителя Жилищного комитета Аким Гашенко был задержан в Санкт-Петербурге.

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