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  4. «Научитесь читать!»: Maruv ополчилась против оскорбившей ее украинской прессы

«Научитесь читать!»: Maruv ополчилась против оскорбившей ее украинской прессы

, 14:44 Фото 881

Артистку буквально загнобили на родине за победу в номинации, включающей слово «Россия».

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Фото, видео: Instagram @maruvofficial

Украинская певица Maruv жестко ответила прессе родной страны, которая подняла волну негатива после получения артисткой «русской» награды. Речь идет о победе в номинации «Лучший артист по версии телеканала „MTV Россия“» в рамках премии MTV Europe Music Awards.

Свое обращение к средствам массовой информации Maruv разместила в Instagram. Девушка подчеркнула: номинация не привязана к гражданству артистов. В качестве примера певица напомнила о казахстанском артисте Jah Khalib, который стал победителем в той же номинации годом раньше.

«MTV Russia — это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется», — напоминает украинским журналистам артистка.

Instagram @maruvofficial

Особенно сильно возмутила звезду не чересчур эмоциональная реакция прессы на событие, а то, что СМИ Украины не разобрались в фактах и принялись оскорблять ее без оснований.

«Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью!» — негодует Maruv.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России к победе Maruv отнеслись положительно. Многие знаменитости высказали свое восхищение артисткой и пожелали ей успеха.

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