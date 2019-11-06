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  4. Французская актриса Катрин Денев госпитализирована с подозрением на инсульт

Французская актриса Катрин Денев госпитализирована с подозрением на инсульт

, 20:25 181

76-летняя звезда могла переутомиться на съемках нового фильма.

Фото: www.globallookpress.com / Mickael Chavet

Французская актриса театра и кино Катрин Денев госпитализирована с подозрением на ишемический инсульт, пишет France Press со ссылкой на близких артистки.

76-летняя Катрин Денев была доставлена в больницу в тяжелом состоянии после того, как почувствовала серьезное недомогание. В настоящий момент медики сообщают — «двигательные функции не нарушены» и звезда французского кинематографа нуждается лишь в «небольшом отдыхе».

По некоторым данным, Катрин Денев могла попасть в медучреждение из-за сильного переутомления на съемках нового фильма De son vivant. В кинокартине популярная артистка играет главную роль. Премьера состоится в 2020 году.

Катрин Денев за время творческой деятельности приняла участие в съемках более 120 фильмов. Актриса получила статуэтку «Оскар» за лучшую женскую роль в «Индокитае» в 1993 году. Любовь зрителей и невероятная популярность пришли к звезде после съемок мелодрамы «Шербургские зонтики».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Александр Ширвиндт перенес операцию на сердце.

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