Снежный циклон вызвал многочасовые задержки поездов на Северо-Западе России

Первый снежный циклон, который накрыл регионы Северо-Запада России, вызвал перебои в железнодорожном движении, которые за сутки так и не удалось устранить. Главная причина — наледь на контактной сети. Если ночью из графика выбились 14 поездов, то по данным на эту минуту опаздывают семь, прежде всего направлением на Мурманск. У некоторых составов задержка около пяти часов. Пассажиров в отдельных случаях пересаживают на автобусы. Вот, что рассказывают очевидцы.

«Общее время задержки оказалось больше семи часов. К 12 часам дня нас обещали покормить, предложить нам смогли только чай, сахар и паштет. Некоторым достались даже галеты. Многие пассажиры опаздывали на важные встречи, на работу, к сожалению. Никто никуда не успел», — рассказала одна из пассажирок.

В РЖД заверяют, что работы по устранению неполадок не прекращаются ни на минуту. В компании делают все, чтобы восстановить график движения поездов. Получить актуальную информацию о ситуации можно по телефону Единого информационно-сервисного центра компании РЖД.