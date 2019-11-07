Депутаты в Петербурге предложили приравнять собак-помощников к поводырям

Петербургские депутаты предложили расширить список служебных собак — помощников инвалидов. Сейчас в законе только одна категория — поводыри для незрячих. Такого помощника можно получить бесплатно, государство компенсирует содержание, с ним разрешено ездить даже в метро.

Эти же льготы хотят распространить — и на других обученных животных, которые помогают людям с проблемами слуха, парализованным, детям с особенностями развития. Какие у них шансы получить такую помощь, выяснил корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что озорной пес стал главной звездой на собачьих соревнованиях.