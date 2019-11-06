«Богомолов должен отвечать»: Активисты хотели сорвать премьеру спектакля «Норма»

Представители Национального консервативного движения пытались сорвать премьеру скандального спектакля «Норма», которая состоялась в театре на Малой Бронной Москве под художественным руководством Константина Богомолова.

Новаторская постановка, выполненная по первому роману писателя Владимира Сорокина, вызвала возмущение активистов. По их мнению, спектакль способствует разжиганию межнациональной розни и оскорбляют чувства верующих.

Чтобы открыто заявить о своем протесте против новых видов искусства, активисты проникли в зал вместе с другими зрителями, а после попытались высказать свое недовольство художественному руководителю «Нормы» Константину Богомолову. Однако он с ними беседовать не стал, а только предупредил публику о провокациях, которые могут устроить представители консервативного движения.

«Если будут пускать тараканов на сцену или кричать „позор!“, не пугайтесь», — иронично заметил Богомолов.

В свою очередь, активисты заявили о решительности своих намерений. Они планируют обратиться в полицию и дальнейшие инстанции с обращением о разжигании межнациональной розни и оскорблении чувств верующих, якобы содержащихся в спектакле.

«Мы хотим доказать нашим гражданам, что закон для всех един. И если там сказано, что нельзя разжигать межнациональную рознь, нельзя унижать какую-то нацию, это значит, нельзя, значит, ты понесешь за это ответственность. Если у нас есть закон, который защищает чувства верующих, и если Богомолов нарушает этот закон, он тоже должен за это отвечать», — заявили представители Национального консервативного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получит 500 миллионов рублей на реставрацию возглавляемого им объекта культуры.