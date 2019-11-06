  1. Пятый канал
  4. «Богомолов должен отвечать»: Активисты хотели сорвать премьеру спектакля «Норма»

«Богомолов должен отвечать»: Активисты хотели сорвать премьеру спектакля «Норма»

, 23:07 Видео 13

Художественному руководителю постановки пришлось предупредить зрителей о возможных провокациях со стороны представителей консервативного движения.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Представители Национального консервативного движения пытались сорвать премьеру скандального спектакля «Норма», которая состоялась в театре на Малой Бронной Москве под художественным руководством Константина Богомолова.

Новаторская постановка, выполненная по первому роману писателя Владимира Сорокина, вызвала возмущение активистов. По их мнению, спектакль способствует разжиганию межнациональной розни и оскорбляют чувства верующих.

Чтобы открыто заявить о своем протесте против новых видов искусства, активисты проникли в зал вместе с другими зрителями, а после попытались высказать свое недовольство художественному руководителю «Нормы» Константину Богомолову. Однако он с ними беседовать не стал, а только предупредил публику о провокациях, которые могут устроить представители консервативного движения.

«Если будут пускать тараканов на сцену или кричать „позор!“, не пугайтесь», — иронично заметил Богомолов.

В свою очередь, активисты заявили о решительности своих намерений. Они планируют обратиться в полицию и дальнейшие инстанции с обращением о разжигании межнациональной розни и оскорблении чувств верующих, якобы содержащихся в спектакле.

«Мы хотим доказать нашим гражданам, что закон для всех един. И если там сказано, что нельзя разжигать межнациональную рознь, нельзя унижать какую-то нацию, это значит, нельзя, значит, ты понесешь за это ответственность. Если у нас есть закон, который защищает чувства верующих, и если Богомолов нарушает этот закон, он тоже должен за это отвечать», — заявили представители Национального консервативного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получит 500 миллионов рублей на реставрацию возглавляемого им объекта культуры.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

23:07
«Богомолов должен отвечать»: Активисты хотели сорвать премьеру спектакля «Норма»
22:56
Пассажиры покинули самолет в Амстердаме, в котором произошел «подозрительный инцидент»
22:45
Пассажиры круизного лайнера Стокгольм—Петербург сообщают, что судно село на мель
22:35
В аэропорту Амстердама вероятно была предпринята попытка угона самолета
22:16
Семейная драма: Дочь 89-летнего Ивана Краско не желает знать отца
22:03
«Опухоль вернулась»: дочь Ларисы Гузеевой боится повторной операции

Сейчас читают

Умер заслуженный артист Александр Михайлов
Кадры с места ночного боя на заставе на таджикско-узбекской границе — фото 18+
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев