Богомолову выделят полмиллиарда рублей на реставрацию здания театра

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получит 500 миллионов рублей на реставрацию возглавляемого им объекта культуры, пишет журнал «СтарХит».

Режиссер выиграл государственный тендер, который предусматривает ремонт и восстановление зрительного зала, буфета, фойе и других частей здания от подвала до чердака. По условиям контракта, работы продлятся полтора года. Репетиции спектаклей продолжатся в другом здании.

Поклонники Богомолова не впервые замечают, что его финансовые дела пошли в гору после свадьбы с Ксенией Собчак. Сама светская львица, по данным Forbes, зарабатывает миллион долларов в год. Востребованная телеведущая совмещает журналистику с ведением собственных проектов, корпоративов и рекламой различных брендов в соцсетях. Так, за присутствие на чьей-нибудь свадьбе или юбилее звезда может взять от двух до трех миллионов рублей, а за один рекламный пост — от 500 тысяч рублей. Кроме того, пассивный доход Собчак приносят лежащие на счетах 400 миллионов рублей.

Годовой доход Богомолова на 2018 год оказался в девять раз ниже, чем у возлюбленной. Но с момента начала их отношений худрук стал зарабатывать примерно вдвое больше прежнего — почти миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сеть попало видео, где виден округлившийся живот Собчак.