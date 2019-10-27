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Богомолову выделят полмиллиарда рублей на реставрацию здания театра

, 11:03 58

После свадьбы с Собчак режиссер решил очередной финансовый вопрос.

Фото: www.globallookpress.com © АГН Москва

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 71

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получит 500 миллионов рублей на реставрацию возглавляемого им объекта культуры, пишет журнал «СтарХит».

Режиссер выиграл государственный тендер, который предусматривает ремонт и восстановление зрительного зала, буфета, фойе и других частей здания от подвала до чердака. По условиям контракта, работы продлятся полтора года. Репетиции спектаклей продолжатся в другом здании.

Поклонники Богомолова не впервые замечают, что его финансовые дела пошли в гору после свадьбы с Ксенией Собчак. Сама светская львица, по данным Forbes, зарабатывает миллион долларов в год. Востребованная телеведущая совмещает журналистику с ведением собственных проектов, корпоративов и рекламой различных брендов в соцсетях. Так, за присутствие на чьей-нибудь свадьбе или юбилее звезда может взять от двух до трех миллионов рублей, а за один рекламный пост — от 500 тысяч рублей. Кроме того, пассивный доход Собчак приносят лежащие на счетах 400 миллионов рублей.

Годовой доход Богомолова на 2018 год оказался в девять раз ниже, чем у возлюбленной. Но с момента начала их отношений худрук стал зарабатывать примерно вдвое больше прежнего — почти миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сеть попало видео, где виден округлившийся живот Собчак.

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