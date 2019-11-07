Россия предложила создать на Кипре федерацию, в которой будут представлены и Турция, и Греция. Об этом заявил Сергей Лавров после встречи с греческим коллегой. Конфликт на острове длится уже не одно десятилетие.

При этом глава нашего МИДа подчеркнул: все процедуры должны идти в строгом соответствии с резолюций Совбеза ООН. Тем более, по словам Лаврова, что обстановка в средиземноморском регионе сейчас довольно напряженная. Там активно наращивают свое присутствие корабли США и НАТО. И все это происходит, отметил Сергей Лавров, с откровенным антироссийским настроем.

«Это тоже требует выработки какой-то позиции стран региона, которые не будут слепо выстраиваться в русле натовской дисциплины, а которые будут, прежде всего, опираться на интересы их собственной национальной безопасности», — заявил Сергей Лавров.

Кроме того, активность флот США проявляет и на Севере. Как сообщили Известиям, подлодки Штатов стали вдвое чаще заходить в норвежские порты. Более того, для американских субмарин сейчас достраивают новую базу неподалеку от Тромсе. Для этого выбрали фьорд, в котором во время Второй Мировой войны стояли нацистские подлодки.