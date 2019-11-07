Британцы считают, что Кейт Миддлтон забеременела в четвертый раз

Поклонники королевской семьи обсуждают в социальных сетях возможную беременность Кейт Миддлтон, сообщает Daily Express. Герцоги Кембриджские воспитывает троих детей: Шарлотту, Джорджа и Луи. Последний родился меньше года назад. Вскоре после этого британцы впервые заговорили о четвертом ребенке.

Как уточняет издание, теперь сплетники нашли весомый аргумент. В декабре принц Уильям посетит с официальным визитом Кувейт и Оман. В поездку он отправится без жены. Причина такого решения супругов не озвучивается. Следившие за беременностями Миддлтон подданные вспомнили, что в первом триместре она страдает от токсикоза. Этим, по их мнению, объясняется ее отказ сопровождать мужа.

Приверженцы теории вспоминают и случай с Кейт во время февральского визита герцогов в Северную Ирландию. Тогда она умилилась при виде пятимесячного мальчика на руках у отца и сказала, что мечтает о таком же малыше.

Букмекерская контра Ladbrokes уже принимает ставки 5/2, что герцогиня объявит о четвертой беременности до конца года.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием в Исламабаде на тук-туке.