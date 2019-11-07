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  4. Егор Крид не против встретиться с униженной на чаепитии девочкой

Егор Крид не против встретиться с униженной на чаепитии девочкой

, 17:36 Фото 72

Активисты планируют организовать особый праздник, на котором главным гостем будет любимый рэпер школьницы из Новосибирска.

Фото: Instagram @egorkreed

Рэпер Егор Крид готов поддержать новосибирскую школьницу после шквала критики в адрес ее мамы, не сделавшей взнос в родительский комитет.

Резонансная история не оставила никого равнодушным. Ребенка не подпустили к праздничному столу и запретили пользоваться одноразовыми стаканчиками, на которые семья девочки не сдала деньги.

По словам матери, она могла скинуться на школьный праздник, однако ее требование об отчетности трат в родительском комитете проигнорировали. А платить за «неизвестно что», она не намерена.

Егор Крид на концерте в Новосибирске. Instagram @egorkreed

Неприятная история могла так и остаться в стенах школы, если бы не возмущенная общественность. Новость облетела федеральные СМИ; недавно стало известно, что директор вообще запретила чаепития в учебном заведении.

Местные активисты хотят устроить для униженной девочки особый праздник и пригласить туда ее любимого артиста — Егора Крида. Однако пока им не удалось выйти на рэпера, что сильно удивляет его пиарщика.

«Мы слышали про этот случай и хотели бы поддержать девочку, но не знаем, как с ней связаться. Мои контакты есть везде, во всех социальных сетях. Странно, что меня не могут найти», ­— рассказала PR-директор Мария Кордупель сайту Telepgrogramma.pro.

При этом сам Крид готов встретиться с юной фанаткой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья.

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