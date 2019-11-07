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Банда мошенников задержана в Сибири

, 17:59 | Светлана Шевченко Эфирная новость 35

Масштабная спецоперация проходила сразу в четырех сибирских регионах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Масштабную спецоперацию провели полицейские одновременно в четырех сибирских регионах. Там задержали целую банду мошенников-брокеров. В деле — 16 фигурантов. По версии следствия, аферисты обещали «помочь» клиентам оформить кредиты, брали за это деньги, а затем исчезали. У каждого в банде была своя роль — одни находили клиентов, другие навязывали услуги, третьи изображали сотрудников колл-центра.

«По имеющейся информации число потерпевших превышает тысячу человек. В ходе 25 обысков изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ущерб от действий мошенников превысил пять миллионов рублей. В основном, пострадали жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. Четырех подозреваемых заключили под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа новая схема кражи данных клиентов российских банков.

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