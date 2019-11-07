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  4. Видео: кот спас малыша от падения с лестницы

Видео: кот спас малыша от падения с лестницы

, 20:02 Эфирная новость 45

Увидев опасность для младенца, который еще даже не умеет ходить, кот бросился спасать своего юного друга.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Majd Abed, 5-tv.ru

Миф о том, что кошки живут сами по себе — опровергнут! В сети бьет рекорды по просмотрам видео из Китая, в котором домашний питомец спасает ребенка.

На кадрах видно, как мальчик беззаботно играет в своей комнате, а кот за ним все это время внимательно следит. И не зря!

В какой-то момент ребенок приближается к краю лестницы и оказывается в шаге от опасного падения. Но четвероногий друг тут же срывается с места и останавливает его. И при этом, делает все возможное, чтобы не напугать своего подопечного.

А вот другому коту и его хозяину пришлось пойти на хитрость, чтобы отправиться в путешествие. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого четвероногого друга.

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