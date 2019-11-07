В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота

В столичном аэропорту Шереметьево Михаила Галина и его питомца кота Виктора не пустили в самолет из-за слишком большого веса животного. Мужчина отправлялся во Владивосток из Риги с пересадкой в Москве. На контрольном взвешивании выяснилось — зверь весит десять килограммов вместо положенных восьми. Работники воздушной гавани заявили — толстячок не может перевозиться в пассажирском отсеке и должен быть отправлен в багажный.

«Рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта. На все попытки объяснить, что кот живым не долетит восемь часов в багаже и будет каждую ночью являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила», — поделился владелец питомца в Facebook.

Facebook / mikhail.galin.7

Михаил Галин сдал билет и решил перевезти кота Виктора с помощью хитрости. Мужчина и его приятели быстро отыскали в столице похожее животное с меньшим весом. Именно его владелец толстого зверька отдал на контрольное взвешивание. Худая кошка входила в нормы перевозки, поэтому Галину выдали посадочный талон.

Вместе с пухляшом Виктором его владелец летел до Владивостока в бизнес-классе. Билеты в «экономе» по данному направлению стоили еще дороже.

«Сидя в пассажирском кресле, когда все скитания остались позади, хотелось подозвать стюарта и заглядывая в душу процитировать классическое „Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим“», — иронично отметил хозяин Виктора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в аэропорту Шереметьево группу юных хоккеисток не пустили в самолет.