«Такого у меня еще не было»: Никита Пресняков перенес тяжелый грипп

Музыкант Никита Пресняков рассказал поклонникам, что перенес острое инфекционное заболевание. На своей странице в Instagram он поделился ощущениями от пережитого вместе. К тексту он добавил селфи с больничной койки.

«Полторы недели назад какой-то грипп хватанул и 39 (температура — Прим.ред.) не спадала дня три, и самый прикол, такого у меня еще не было, мышцы будто перестали работать на столько, что я зубную пасту выдавливал двумя руками lol кароч рад что вся жесть позади», — изложил артист. Орфография и пунктуация автора сохранена.

Instagram @npresnyakov

Встав на ноги, сын Владимира Преснякова погрузился в работу над новым альбомом. В комментариях подписчики пожелали Никите удачи и крепкого здоровья. А заодно отметили, что на приложенном фото он очень похож на отца.

«На этом фото просто одно лицо с отцом»!

«Удачи, молодой талант! Ангела за спиной!»

«Показалось, что на фото — Володя. Не болейте, Никита!»

«Здоровья тебе и огромного желания жить и творить!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что забавное фото сына Преснякова очаровало поклонников.