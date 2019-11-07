  1. Пятый канал
  4. В Перми совершено нападение на корреспондента телеканала «Россия-1»

В Перми совершено нападение на корреспондента телеканала «Россия-1»

, 12:36 Видео 30

Охранник территории Управления капитального строительства Пермского края набросился на Ларису Стрельникову во время съемки сюжета в микрорайоне Разгуляй.

Фото: YouTube / Vesti Perm ONLINE

Охранник территории Управления капитального строительства Пермского края напал на корреспондента телеканала «Россия-1» Ларису Стрельникову. Инцидент произошел во время съемок сюжета о сносе гаражей в историческом центре Перми в микрорайоне Разгуляй, сообщает URA.RU.

«Мы снимали сюжет по итогам судебного заседания о сносе гаражей. Многие думают, что мы снимаем что-то для себя, развлекаемся таким образом. Некоторые не задумываются, что мы в первую очередь работаем и помогаем людям защищать их права», — сказал Лариса Стрельникова.

На кадрах видео, опубликованного ГТРК «Пермь», видно, как охранник бросается на девушку, грубо толкает ее и пытается вырвать из рук микрофон. В этот момент мужчина гордо утверждает, что бдит за порядком на вверенной ему площадке.

Лариса Стрельникова добавила, что видимых повреждений в результате нападения не получила, но досталось ей немало. Стоит отметить, что действия охранника вполне могут подпадать под санкции статьи уголовного кодекса «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и понести за собой наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за нападение на журналиста СК РФ возбудил дело против главы района Хакассии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

12:48
Шойгу проинспектировал строительство городка для горной бригады в Кызыле
12:42
«Роскошность и сексуальность»: Чехова пококетничала в кружевном белье
12:36
В Перми совершено нападение на корреспондента телеканала «Россия-1»
12:31
Жена рэпера Джигана опровергла слухи об ЭКО
12:21
Глава ФСБ РФ: ИГ* создает в Афганистане плацдарм для экспансии в страны СНГ
12:15
Житель Прикамья жестоко зарезал беременную жену и трехлетнего сына

Сейчас читают

Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев