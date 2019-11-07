В Перми совершено нападение на корреспондента телеканала «Россия-1»

Охранник территории Управления капитального строительства Пермского края напал на корреспондента телеканала «Россия-1» Ларису Стрельникову. Инцидент произошел во время съемок сюжета о сносе гаражей в историческом центре Перми в микрорайоне Разгуляй, сообщает URA.RU.

«Мы снимали сюжет по итогам судебного заседания о сносе гаражей. Многие думают, что мы снимаем что-то для себя, развлекаемся таким образом. Некоторые не задумываются, что мы в первую очередь работаем и помогаем людям защищать их права», — сказал Лариса Стрельникова.

На кадрах видео, опубликованного ГТРК «Пермь», видно, как охранник бросается на девушку, грубо толкает ее и пытается вырвать из рук микрофон. В этот момент мужчина гордо утверждает, что бдит за порядком на вверенной ему площадке.

Лариса Стрельникова добавила, что видимых повреждений в результате нападения не получила, но досталось ей немало. Стоит отметить, что действия охранника вполне могут подпадать под санкции статьи уголовного кодекса «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и понести за собой наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за нападение на журналиста СК РФ возбудил дело против главы района Хакассии.