Савичева похвасталась своей привычкой в Instagram

Певица Юлия Савичева поделилась с подписчиками откровением в Instagram. Звезда призналась, что уже пять лет не добавляет в пищу соусы и совсем не жалеет об этом.
«Вы даже не представляете, какой вкус скрывается за излюбленными всеми соусами. Попробуйте продержаться несколько недель, и вы почувствуете настоящий вкус продуктов. Просто блюдо должно быть вкусно приготовлено, а соусы, по мне, это скрывают. И вообще, еда без них гораздо полезнее», — подчеркнула знаменитость.
Многие фолловеры согласились с певицей и отметили, что тоже не употребляют соусы в своем рационе.
«Подтверждаю, тоже отказалась от майонеза и соусов… Только томаты в борще»;
«Только полгода как научилась питаться без соусов. И правда вкусно. Спасибо»;
«Не очень люблю соусы, даже картошку фри зачастую ем без них. Не люблю, когда не чувствую вкус еды», — отметили подписчики певицы.
Но вторая часть подписчиков подметила, что в некоторых блюдах соусы просто необходимы.
«В пасте соус все-таки играет роль»;
«Как можно курицу есть без соуса или индейку? Они же сухие»;
«Домашнего приготовления соусом можно замаскировать неудавшиеся котлеты», — поделились своим мнением любители соусов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Савичева поделилась снимком в образе мертвой невесты.