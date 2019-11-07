Савичева похвасталась своей привычкой в Instagram

Певица Юлия Савичева поделилась с подписчиками откровением в Instagram. Звезда призналась, что уже пять лет не добавляет в пищу соусы и совсем не жалеет об этом.

«Вы даже не представляете, какой вкус скрывается за излюбленными всеми соусами. Попробуйте продержаться несколько недель, и вы почувствуете настоящий вкус продуктов. Просто блюдо должно быть вкусно приготовлено, а соусы, по мне, это скрывают. И вообще, еда без них гораздо полезнее», — подчеркнула знаменитость.

Instagram @yuliasavicheva

Многие фолловеры согласились с певицей и отметили, что тоже не употребляют соусы в своем рационе.

«Подтверждаю, тоже отказалась от майонеза и соусов… Только томаты в борще»;

«Только полгода как научилась питаться без соусов. И правда вкусно. Спасибо»;

«Не очень люблю соусы, даже картошку фри зачастую ем без них. Не люблю, когда не чувствую вкус еды», — отметили подписчики певицы.

Но вторая часть подписчиков подметила, что в некоторых блюдах соусы просто необходимы.

«В пасте соус все-таки играет роль»;

«Как можно курицу есть без соуса или индейку? Они же сухие»;

«Домашнего приготовления соусом можно замаскировать неудавшиеся котлеты», — поделились своим мнением любители соусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Савичева поделилась снимком в образе мертвой невесты.