Певица Юлия Савичева в своем аккаунте в Instagram показала подписчикам снимок, сделанный во время фотосессии в стиле Хэллоуина. На фото 32-летняя уроженка Кургана позирует в образе мертвой невесты.

Знаменитость держит в руках букет цветов, на ее голове — фата, губы измазаны кровью, а на шее зияет глубокая рана.

«Однажды, у меня состоялась фотосессия в стиле Хэллоуина, получилось жутковато. Заявилась после съемки домой, не смывая грим! Эффект был мощный!» — вспоминает Юлия Савичева.

Instagram @yuliasavicheva

Артистка отметила, что Россия разделилась на две части — празднующих и не отмечающих канун Дня всех святых. По словам Юлии Савичевой, она нейтрально относится к западным веяниям. При этом сама Хэллоуин не отмечает, но и не запрещает другим. Певица уверена — чем больше праздников, тем лучше, так как русские люди любят покутить.

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