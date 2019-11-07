  1. Пятый канал
  4. Начальник пожарной части поджигал дома для проверки подчиненных в Хакасии

Начальник пожарной части поджигал дома для проверки подчиненных в Хакасии

, 14:21 34

Мужчина случайно «засветился» под камерами видеонаблюдения и был арестован.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Начальник пожарной части села Балыкса Аскизского района республики Хакасия Иван Шнайдер по ночам поджигал дома для проверки готовности подчиненных к экстренным ситуациям. Как стало известно 5-tv.ru, 26-летний руководитель подразделения огнеборцев был назначен должность в августе 2019 года.

В течение трех месяцев Иван Шнайдер, предположительно, умышленно поджог пять жилых домов, гараж и несколько сараев. Во время очередной своей «операции» мужчина случайно «засветился» под камерами видеонаблюдения и в результате был арестован.

Подозреваемый уже признал свою вину. Следствие в настоящий момент рассматривает и другие версии произошедшего, в том числе и ту, что Иван Шнайдер пытался под видом сложной пожарной обстановки в населенном пункте выбить деньги для подразделения.

В настоящий момент расследование продолжается. Не исключено, что злоумышленник будет подвергнут психиатрической экспертизе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11 человек пострадали при пожаре в многоэтажке Уфы.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

14:21
Начальник пожарной части поджигал дома для проверки подчиненных в Хакасии
14:09
Иностранцы в восторге от марша в честь парада 1941 года
13:54
Савичева похвасталась своей привычкой в Instagram
13:47
В Госдуме критикуют идею Минстроя ремонтировать ветхие дома за счет жильцов
13:44
Самые ожидаемые фильмы осени-2019 по версии 5-tv.ru
13:36
Богомолов назвал Собчак верблюдом — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев