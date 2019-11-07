Начальник пожарной части поджигал дома для проверки подчиненных в Хакасии

Начальник пожарной части села Балыкса Аскизского района республики Хакасия Иван Шнайдер по ночам поджигал дома для проверки готовности подчиненных к экстренным ситуациям. Как стало известно 5-tv.ru, 26-летний руководитель подразделения огнеборцев был назначен должность в августе 2019 года.

В течение трех месяцев Иван Шнайдер, предположительно, умышленно поджог пять жилых домов, гараж и несколько сараев. Во время очередной своей «операции» мужчина случайно «засветился» под камерами видеонаблюдения и в результате был арестован.

Подозреваемый уже признал свою вину. Следствие в настоящий момент рассматривает и другие версии произошедшего, в том числе и ту, что Иван Шнайдер пытался под видом сложной пожарной обстановки в населенном пункте выбить деньги для подразделения.

В настоящий момент расследование продолжается. Не исключено, что злоумышленник будет подвергнут психиатрической экспертизе.

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