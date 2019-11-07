Видео: петербургский автомобилист играет на гитаре в пробке

Жители Петербурга заметили водителя автомобиля, который за рулем играл на гитаре. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте». Разглядел музыканта пассажир автобуса. Мужчина взял гитару и начал играть, ожидая зеленого сигнала светофора.

«Чем только люди не заняты в дороге, пока светофор красный», — подписала видео очевидец.

Один внимательный пользователь социальной сети отметил покареженность автомобиля и выдвинул свою версию, до чего может довести игра на гитаре.

«Он походу уже таким образом лишился бампера», — отметил внимательный подписчик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лихач сбил полицейского в Петербурге и отстреливался от погони правоохранителей.