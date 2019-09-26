Видео: В Елизаветинской больнице Петербурга женщина подралась с фельдшером

В Петербурге выясняют обстоятельства шокирующего инцидента в Елизаветинской больнице. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как врачи скорой валят пациентку на землю и избивают ногами. За потасовкой хладнокровно наблюдает охранник. Что происходит на видео — в руководстве медучреждения объяснить не могут.

Говорят, доктора эти — из другой клиники. Охранник тоже у них не работает. Что все они делали на территории больницы — разбирается полиция и корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Рукоприкладством фельдшер скорой приводит в чувство свою пациентку. Не каждая женщина владеет таким приемом. Но это уже финал поединка. Начало — требует цензуры.

Первый поток оскорблений вывел из себя мужчин. Но боевая коллега фельдшера бросается в бой первой. Мы изучили ее социальные сети. Барышня оказалась не робкого десятка, есть фото, где она в образе сексуального демона. Коллеги фельдшеров такие поступки не оправдывают, но жалуются, неадекватные пациенты часто бросаются на них с кулаками. Врач скорой с 20 летним стажем тоже посмотрел эти кадры.

«Конечно, оскорбления — это не приятно, но когда тебя бьют — хочется ответить. И это все-таки не мужчина был, а женщина она тоже не права, ну, нервы не выдержали», — сказал главный врач частной скорой помощи Лев Авербах.

По нашим данным конфликту предшествовала длинная история. Карета скорой выехала на вызов, поступивший от полицейских. Пациентка дожидалась бригаду в состоянии алкогольного опьянения и в наручниках. Уже в больнице их сняли. Пациентка тут же написала отказ от госпитализации и набросилась на бригаду скорой с оскорблениями. Возможно конфликта бы не произошло, если бы в ситуацию вмешались охранники больницы, но они предпочли места в зрительном зале. Юристы осторожно, но точно оценивают поведение стража больницы

«Надо разобраться находился ли охранник при исполнении. Если да он должен был вызвать полицию и разнять драку», — считает юрист Елена Мороз.

В больнице от некрасивой истории поспешили отстраниться. Зато подтвердили — охранник, был при исполнении.

«Участники драки не наши, охранник работает от ЧОПа, его руководству доложили», — сказали в больнице.

Сегодня оба сотрудника на дежурство не вышли. Но сменщик хранят секреты врачей строже чем врачебную тайну. Обе участницы драки уже написали заявление в полицию. Теперь их делом займется Следственный комитет.