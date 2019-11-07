Сила прикосновения: Ученые прослезились, увидев общение матери и детеныша косатки

Канадские ученые опубликовали трогательное видео, заснятое в рамках исследования в Тихом океане, сообщается на сайте исследовательского центра Института Хакай. Исследователи прибыли к центральному побережью Британской Колумбии, чтобы изучать поведение кормящихся косаток. На видео их впечатлило общение матери с детенышем и то, с какой нежностью животные прикасались друг к другу.

«Точно так же, как мы обнимаем своих детей и друзей, прикосновение укрепляет эти связи. В этом сила прикосновения, и здесь мы видим косаток, которые напоминают нам об этом. Кто бы мог подумать?» — рассказала зоолог Университета Британской Колумбии Эндрю Тритес.

Некоторые киты находятся под угрозой исчезновения из-за загрязнения окружающей среды и сокращения численности лосося, для которых это основная пища. Ученые надеются, что это исследование может привести к решению по спасению косаток.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что последняя группа белух из «китовой тюрьмы» готовится к транспортировке на волю.