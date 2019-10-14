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В «Аэрофлоте» прокомментировали отказ пускать на борт опоздавших хоккеисток

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Женская хоккейная команда опоздала на посадку из-за того, что при бронировании билетов был неверно указан телефон для связи.

Фото: www.globallookpress.com / Ãóñåéíîâ Âèêòîð

В московском аэропорту «Шереметьево» 14 человек опоздали на посадку на рейс SU1562 «Москва — Иркутск». Опоздавшими оказались спортсмены — члены женской хоккейной команды «Соболь». Как рассказал 5-tv.ru представитель компании «Аэрофлот», группу ждали, однако не могли им дозвониться, так при бронировании был указан неверный номер телефона.

«Группа пассажиров из 14 человек опоздала на посадку на рейс SU1562 Москва — Иркутск. Группу ждали, пытались дозвониться по телефону, указанному в бронировании, однако, он не отвечал. Первые пассажиры из группы появились на гейте только в 00:46 — уже после окончания посадки. При этом остальные еще находились в магазинах», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

По словам представителя компании-перевозчика, в «Аэрофлоте» строго соблюдается регламент предполетных процедур. Посадка на все рейсы авиакомпании заканчивается строго за 20 минут до вылета. Данное правило является единым для всех без исключения пассажиров и неукоснительно соблюдается всеми службами, осуществляющими предполетную подготовку воздушного судна.

Представитель «Аэрофлота» настоятельно рекомендовал при бронировании указывать исчерпывающие и корректные контактные данные, которые позволят авиакомпании поддерживать с клиентом оперативную и устойчивую связь, в том числе оперативно направлять ему важные уведомления.

Ранее в сети появилась информация о том, что хоккеистки женской команды из Иркутска не смогли вернуться домой из-за того, что в московском аэропорту «Шереметьево» спортсменов не пустили на борт самолета. Об этом рассказала тренер иркутчанок Татьяна Левковская.

Позднее наставница хоккеисток написала в компанию, что отказывается от претензий к «Аэрофлоту» и жалобу просит не рассматривать. Она призналась, что была на эмоциях. Свой пост в сети тренер удалила.

Женская хоккейная команда должна была вылететь из «Шереметьево» в Иркутск рейсом «Аэрофлота» в ночь на 14 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятки туристов из Петербурга застряли в аэропорту Болгарии.

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