«Горячо»: Кристина Агилера блеснула сочной фигурой в белоснежном бикини в 41 год

Подписчики не ожидали такой красоты от знаменитости и осыпали ее комплиментами.

Американская певица и танцовщица Кристина Агилера поделилась пикантными фото в соцсетях. Судя по восторженным комментариям, поклонники очарованы прекрасной фигурой вокалистки. В свой 41 год исполнительница выглядит ошеломительно и поражает аудиторию замечательным внешним видом.

На фото артистка нежится в голубом бассейне и эстетично позирует, выставив себя на показ. Агилера надела белоснежное бикини, поэтому подписчикам открылся великолепный вид на ее грудь, стройный живот и идеальные бедра. В обсуждениях пользователи незамедлительно отреагировали комплиментами и похвалой.

«Выглядишь прекрасно»;

«Королева, ты идеальна»;

«Горячо»:

«Ты никогда не выглядела так хорошо, как сейчас»;

«Этой девушке уже исполнилось 18 лет?» — написали поклонники.

Стоит отметить, что многие возрастные знаменитости имеют сексуальную фигуру, несмотря на годы. Например, издание dni.ru рассказывало про 64-летнюю Шэрон Стоун, которая предстала перед поклонниками топлес. На новом фото в соцсетях звезда позировала в одних трусиках и прикрывала грудь небольшим полотенцем. Поклонники удивились упругости и свежести ее тела, а также назвали вечной и сравнили с божеством.

Ранее 5-tv.ru сообщал и про российскую актрису 48-летнюю Юлию Высоцкую, которая тоже не постеснялась продемонстрировать подписчикам подтянутые спину и попу. Секретом молодости артистка назвала занятия спортом и контрастный душ.

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