«Горячо»: Кристина Агилера блеснула сочной фигурой в белоснежном бикини в 41 год
Кристина Агилера показала фигуру в белом бикини в 41 год
Фото: www.globallookpress.com / Imagespace
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Подписчики не ожидали такой красоты от знаменитости и осыпали ее комплиментами.
Американская певица и танцовщица Кристина Агилера поделилась пикантными фото в соцсетях. Судя по восторженным комментариям, поклонники очарованы прекрасной фигурой вокалистки. В свой 41 год исполнительница выглядит ошеломительно и поражает аудиторию замечательным внешним видом.
На фото артистка нежится в голубом бассейне и эстетично позирует, выставив себя на показ. Агилера надела белоснежное бикини, поэтому подписчикам открылся великолепный вид на ее грудь, стройный живот и идеальные бедра. В обсуждениях пользователи незамедлительно отреагировали комплиментами и похвалой.
«Выглядишь прекрасно»;
«Королева, ты идеальна»;
«Горячо»:
«Ты никогда не выглядела так хорошо, как сейчас»;
«Этой девушке уже исполнилось 18 лет?» — написали поклонники.
Стоит отметить, что многие возрастные знаменитости имеют сексуальную фигуру, несмотря на годы. Например, издание dni.ru рассказывало про 64-летнюю Шэрон Стоун, которая предстала перед поклонниками топлес. На новом фото в соцсетях звезда позировала в одних трусиках и прикрывала грудь небольшим полотенцем. Поклонники удивились упругости и свежести ее тела, а также назвали вечной и сравнили с божеством.
Ранее 5-tv.ru сообщал и про российскую актрису 48-летнюю Юлию Высоцкую, которая тоже не постеснялась продемонстрировать подписчикам подтянутые спину и попу. Секретом молодости артистка назвала занятия спортом и контрастный душ.
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