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  4. Кристина Агилера тайно выступила на корпоративе в Москве

Кристина Агилера тайно выступила на корпоративе в Москве

, 13:37 Видео 23

Вместе с мировой звездой на сцене оказались Дима Билан и Вера Брежнева.

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Фото, видео : Instagram @xtina, @popcravenews

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Кристина Агилера тайно прилетела в Москву, чтобы выступить на корпоративе. Вместе со звездой мирового масштаба на сцене исполнили свои хиты британский певец Робби Уильямс, Дима Билан и Вера Брежнева, сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

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По словам источников издания, после выступления на закрытой вечеринке Кристина Агилера отправилась отдыхать в столичный ночной клуб. В развлекательном заведении певица «отрывалась» в компании своей охраны и танцоров.

Очевидцы утверждают — на корпоративе Кристина Агилера выложилась по полной. Сообщается, что Вера Брежнева выступила «на разогреве» у американской звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шоу Кристины Агилеры разочаровало Топалова и Тодоренко.

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