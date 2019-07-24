«Шоу какой-то девочки»: Выступление Агилеры разочаровало Топалова и Тодоренко

Известная американская певица Кристина Агилера дала сольный концерт в Москве. Российские фанаты с нетерпением ждали выступления исполнительницы и встретили ее бурными аплодисментами. Во вторник, 23 июля, ВТБ Арена в столице заполнилась тысячами зрителей, которые мечтали увидеть звезду вживую.

Instagram @xtina

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Однако ожидания части поклонников не оправдались. В числе зрителей шоу были музыкант Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко, которые в сторис в Instagram поделились впечатлениями от концерта.

Знаменитости признались, что ожидали от американской поп-дивы другого выступления. Супруги ушли с мероприятия после семи песен, поскольку были сильно разочарованы. Певец отметил, что номер Агилеры не соответствовал ее внешнему виду.

«Она взрослая, полная. А шоу какой-то девочки. В общем, полное несоответствие», — подчеркнул артист.

Тодоренко согласилась с супругом и добавила, что исполнительница плохо проработала хореографию.

«Она забывает движения, она ковыряется», — поделилась мнением ведущая.

Впрочем, один плюс звездная пара в выступлении Агилеры все-таки нашла. Топалов отметил, что исполнительница заряжает энергией свою аудиторию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Агилера упала на сцене во время концерта в Петербурге.