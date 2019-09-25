«Остановись!»: Кристина Агилера подразнила фанатов глубоким декольте

Американская поп-дива Кристина Агилера опубликовала в Instagram серию снимков, на которых предстала перед подписчиками в ультраярком и дерзком образе. На фото певица позирует в необычном костюме белого цвета с огромными рукавами, напоминающими крылышки феи. Наряд звезды украсили сотни крупных страз. Для фотосессии исполнительница выбрала броский макияж: красные блестящие тени и алая помада на губах. Белокурые волосы кумира миллионов слегка покрасили в розовый цвет на кончиках.

«Спасибо за теплый прием обратно в Вегас! Увидимся вечером!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @xtina

Несмотря на потрясающий и необычный образ 38-летней Кристины Агилеры, большинство подписчиков заняло глубокое декольте кумира, а не результаты усилий ее стилистов. Множество комментариев к публикации были посвящены тому, что певица имеет идеальную роскошную грудь. Лишь немногие поклонники поп-дивы восхитились ее снимками, в целом.

«Всемирно известная икона!»

«Королева всего!»

«Легендарная!»

«Просто нет слов. Остановись!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Агилера тайно выступила на корпоративе в Москве.