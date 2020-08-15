Кристина Агилера выпустила клип на саундтрек к фильму «Мулан»

Певица Кристина Агилера выпустила музыкальное видео с собой в главной роли на саундтрек к фильму «Мулан» Loyal Brave True. Об этом сообщает пресс-служба The Walt Disney Company.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале компании, исполнительница поет на фоне стилизованных кадров из предстоящего фильма. Режиссером выступила Ники Каро, а авторами композиции — Джейми Хартман, Гарри Грегсон-Уилльямс, Роси Голан и Билли Крабтри. В российской версии картины песню «На путь война встаю» исполнит певица Manizha.

Помимо Loyal Brave True Агилера перезаписала Reflection, которая изначально выпускалась для оригинального анимационного фильма.

В картине «Мулан» 1998 года рассказывается история смелой девушки, которая под видом молодого человека отправляется на войну. Сюжет был основан на средневековой китайской балладе о Хуа Мулань — женщине, вступившей в ряды армии. Мультипликационная картина была с восторгом принята критиками и зрителями и заработала множество наград, в том числе премию Annie Award за лучший анимационный фильм.

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