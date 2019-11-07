В Омске стартовал форум Россия-Казахстан

В Омске сегодня стартовал Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Эта встреча бизнесменов и политиков двух стран уже 16-я по счету.

Но сегодня она во многом символичная. И вот почему. Первый форум был проведен тоже в Омске. Тогда Казахстан представлял Нурсултан Назарбаев, а сегодня впервые новый президент — Касым-Жомарт Токаев.

Связи между двумя странами здесь в Сибири чувствуются особенно сильно. Скажем, чая, шоколада и лапши из Казахстана на прилавках здешних магазинов едва ли не больше, чем отечественных. А почти половина производимой в Сибири сельхоз техники уходит на экспорт к соседям.

Какие заявления сделаны на пленарном заседании, узнаем у Романа Ишмухаметова.

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