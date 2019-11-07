Полиция задержала неонациста, подозреваемого в стрельбе в клубе «Цоколь»

Полиция задержала 22-летнего участника неонацистской группировки «Линкольн-88», которого подозревают в стрельбе в клубе «Цоколь». Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года.

До сих пор неонацист находился в федеральном розыске. Его задержали 6 ноября рядом с одним из жилых домов на проспекте Науки. В квартире молодого человека обнаружили флаги с нацистской символикой, а также материалы группировки Firstline Nevograd. Кроме них, у него нашли газовый пистолет и книгу про антисемитизм, пишет 78.ru.

По версии следствия, вечером 2 сентября 2018 года задержанный распылил в клубе «Цоколь» газ из перцового баллончика. После этого он не менее шести раз выстрелил из пистолета.

После происшествия 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы в клубе «Цоколь» оказались выбиты стекла. Информации о пострадавших на тот момент не было. Из-за инцидента на один час перенесли концерт группы Truckdrivers.