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  4. Полиция задержала неонациста, подозреваемого в стрельбе в клубе «Цоколь»

Полиция задержала неонациста, подозреваемого в стрельбе в клубе «Цоколь»

, 20:39 | Игорь Рязов 30

Задержанный несколько раз выстрелил из пистолета перед концертом в Санкт-Петербурге. С сентября прошлого года он находился в федеральном розыске.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Полиция задержала 22-летнего участника неонацистской группировки «Линкольн-88», которого подозревают в стрельбе в клубе «Цоколь». Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года.

До сих пор неонацист находился в федеральном розыске. Его задержали 6 ноября рядом с одним из жилых домов на проспекте Науки. В квартире молодого человека обнаружили флаги с нацистской символикой, а также материалы группировки Firstline Nevograd. Кроме них, у него нашли газовый пистолет и книгу про антисемитизм, пишет 78.ru.

По версии следствия, вечером 2 сентября 2018 года задержанный распылил в клубе «Цоколь» газ из перцового баллончика. После этого он не менее шести раз выстрелил из пистолета.

После происшествия 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы в клубе «Цоколь» оказались выбиты стекла. Информации о пострадавших на тот момент не было. Из-за инцидента на один час перенесли концерт группы Truckdrivers.

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