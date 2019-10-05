«Наслаждаюсь солнцем как никогда»: Боня показала как отдыхает в Монте-Карло

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня привезла семилетнюю дочь Анджелину повидаться с отцом в Монако, сама же тем временем совмещает приятное с полезным и пропадает на пляже. Впечатлениями от отдыха в Монте-Карло она делится с подписчиками в Instagram.

«Наслаждаюсь солнцем как никогда. Вот так всегда, ценишь вдвойне, когда нет постоянного доступа. И почему человек так устроен?» — написала Боня под пляжным снимком.

Instagram @victoriabonya

Боня также вспомнила, что давно обещала поделиться рецептом быстрого и ровного загара, но так и не сделала этого.

«Уже Новый год, а ты все рецепт загара обещаешь», — возмутился кто-то из пользователей.

«Хочу к тебе!!! Викааааа» — откликнулась в комментариях Эвелина Бледанс.

Позже Виктория выложила в сторис видео, на котором прогуливается у моря в купальнике и рассказывает, что самый лучший загар будет если намазаться маслом. Она также утверждает, что кожу лучше все время держать мокрой.

Подписчики тоже поделились с телезвездой своими рецептами загара.

«Есть морковку перед выходом на солнце»;

«Красивый загар от кокосового масла»;

«Родиться темненьким надо»;

«Если нет рядом моря, я всегда делаю так: развожу морскую соль в воде и обмазываюсь этой водичкой через каждые полчаса. Загар ровный, красивый»;

«Как хочешь, так и загорай. Главное, пьяным на солнце не заснуть», — пишут комментаторы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в августе Виктория Боня объявила, что решилась на важный шаг и собирается покинуть Монако. Позже она выложила в сеть видео, на котором празднует новоселье в Лондоне, угощая подруг селедкой под шубой. С отцом своей дочери — сыном ирландского миллионера Алексом Смерфитом Виктория Боня рассталась в 2017 году после шести лет гражданского брака.