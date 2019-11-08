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  4. Уже скоро! Звезда сериала «Оттепель» Александр Яценко станет отцом в третий раз

Уже скоро! Звезда сериала «Оттепель» Александр Яценко станет отцом в третий раз

, 1:24 | Екатерина Разубаева Фото 31

Роды супруги актера Ксении предварительно назначены на декабрь.

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Фото, видео: Instagram @ksushaiv

Российский актер Александр Яценко, известный по фильмам «Аритмия», «Ледокол», сериалу «Оттепель» и многим другим, готовится стать отцом в третий раз. Как сообщает Teleprogramma.pro, супруга звезды — Ксения — находится в положении и готовится к родам. Согласно прогнозам врачей, младенец должен появиться на свет совсем скоро: уже в декабре.

О радостном событии Яценко сам сообщил журналистам. Он вышел в свет с беременной женой и раскрыл прессе пол будущего наследника. По словам артиста, Ксения родит мальчика. Он станет третьим сыном звезды. У него уже подрастает двое наследников. Один — от прошлого брака, а другой — от нынешнего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Яценко привел на светское мероприятие беременную супругу и заботливо ухаживал о своей избраннице на протяжении всего вечера.

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